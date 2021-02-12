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Tekirdağ'da cam yüklü TIR şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sağanak yağışta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, şarampole devrildi. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da cam yüklü TIR şarampole devrildi, sürücü yaralandı
İHA

Kaza, Malkara - Keşan yolunun 4. kilometresinde bulunan tuğla fabrikası yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Cevdet Karabuga (48) yönetimindeki 34 DFZ 821 plakalı cam yüklü TIR, Kadıköy Mahallesi'ni geçtikten yaklaşık 2 km sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İHA'nın haberine göre; kaza sonrası hafif yaralanan TIR şoförü Karabuga, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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