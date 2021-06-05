Kontrolden çıkan TIR depo duvarına çarptı: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Tekirdağ'da depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kömür yüklü TIR'ın kontrolden çıkıp, bir evin depo duvarına çarptıktan sonra devrildiği kazada sürücü Doğan Zincirkıran (32),hayatını kaybetti

Tekirdağ'da depo duvarına çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Kontrolden çıkan TIR depo duvarına çarptı: 1 ölü
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Hayrabolu karayolunun Karacagür Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Maden ocağından yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan Doğan Zincirkıran yönetimindeki 39 TM 260 plakalı TIR, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin kullanılmayan depo duvarına çarparak yan yattı.

Yaklaşık 80 metre sürüklenen TIR'ın dorsesindeki kömürler yola saçılırken, sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zincirkıran, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi´nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zincirkıran´ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"UYARI LEVHASI ŞART"

DHA'nın haberine göre; virajlı yolda kazaların olduğunu söyleyen Mustafa Kunduz "Yetkililer buradaki bu keskin viraja acilen bir şeyler yapması lazım. Yakında olan 3 veya 4´üncü kaza bu. Bu yola uyarı levhası uyarı ışığı şart" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bolu'da "Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobiliyle trafik levhasına çarptıktan sonra yakalandı
GÜNDEMDur ihtarına uymadı kaza yaptı!
Düzce'de horoz dövüştüren 14 kişiye ceza kesildi
GÜNDEMKıraathaneye horoz dövüşü baskını: 14 kişiye ceza ...
Klima hırsızı saklandığı kafenin bahçesinde yakalandı
GÜNDEMKlima hırsızı kıskıvrak yakalandı
Manisa'da takla atan otomobilden fırlayan sürücü öldü
GÜNDEMTakla atan otomobilden fırlayan sürücü hayatını ...
TBMM Başkanı Şentop, yapımcı Hasan Saltık'ın vefatı nedeniyle eşine başsağlığı diledi
GÜNDEMŞentop'tan Saltık Ailesi'ne başsağlığı
Son dakika: Düğünde koronavirüs skandalı! Tedbirleri yok saydılar ve... - Haberler
GÜNDEMKoronayı unuttular!
Kula'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı
GÜNDEMOtomobil şarampole uçtu!
Mersin'de 6 noktada orman yangını çıktı
GÜNDEMMersin'de 6 noktada orman yangını
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 zanlıdan 9'u tutuklandı
GÜNDEMUyuşturucu tacirlerine darbe!
Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
GÜNDEMAdıyaman’da iki otomobil çarpıştı