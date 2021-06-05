Kontrolden çıkan TIR depo duvarına çarptı: 1 ölü 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Hayrabolu karayolunun Karacagür Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Maden ocağından yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle yola çıkan Doğan Zincirkıran yönetimindeki 39 TM 260 plakalı TIR, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir evin kullanılmayan depo duvarına çarparak yan yattı.

Yaklaşık 80 metre sürüklenen TIR'ın dorsesindeki kömürler yola saçılırken, sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zincirkıran, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi´nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zincirkıran´ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"UYARI LEVHASI ŞART"

DHA'nın haberine göre; virajlı yolda kazaların olduğunu söyleyen Mustafa Kunduz "Yetkililer buradaki bu keskin viraja acilen bir şeyler yapması lazım. Yakında olan 3 veya 4´üncü kaza bu. Bu yola uyarı levhası uyarı ışığı şart" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.