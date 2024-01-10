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        Haberler Gündem Eğitim Tekirdağ'da eğitime kar engeli!

        Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın için ara verildi

        Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:07 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:07
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        Tekirdağ'da eğitime kar engeli!
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        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji raporları doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

        Açıklamada, "Süleymanpaşa ilçemizdeki resmi ve özel tüm okullarımızda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimizde 11 Ocak Perşembe günü 1 gün süreyle, Şarköy ve Malkara ilçelerimizde 11 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Süleymanpaşa ilçesinde engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.

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