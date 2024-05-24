Tekirdağ'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
F.D'nin kullandığı otomobil Yanıkağıl Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Çarpma sonucu otomobil devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
Sürücü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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