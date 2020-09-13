Tekirdağ'da evine giren kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden E.Ö. (72),evine bir kadının girmeye çalıştığını fark edip av tüfeğiyle kapıya yöneldi.Ev sahibinin, kapının kilidini kırarak içeri giren Bulgaristan uyruklu H.K'ye (35) ateş ederek yaraladığı iddia edildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri E.Ö'yü saklandığı evinde gözaltına aldı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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