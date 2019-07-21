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Tekirdağ'da gıda zehirlenmesi şüphesi

AA

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı

Tekirdağ

Tekirdağ'da yedikleri dönerden zehirledikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 45 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen 45 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yedikleri dönerden zehirlendikleri ileri sürülen 45 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Hastaneye müracaat eden vatandaşların, sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

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