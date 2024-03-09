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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da husumetlisinin başına taşla vurdu, darp etti! Son dakika haberleri

        Taşla vurdu, darp etti!

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi sokakta karşılaştığı husumetlisinin başına taşla vurarak darp etti. Şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:14
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        Taşla vurdu, darp etti!
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        Tekirdağ’da bir kişinin sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurduğu anlar kameraya yansıdı.

        Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, N.C. isimli vatandaş, husumetlisi C.G.’yi cadde üzerinde bir süre takip etti. Arkadan C.G.’ye yaklaşan N.C., yerden aldığı taşla husumetlisinin kafasına vurdu. C.G. kafasına aldığı darbeyle yere düştü.

        N.C. yere düşen C.G.’yi darp etmeye devam ederken, korku dolu o anlar çevredeki kameralara tarafından anbean kayıt altına alındı. Taşlı saldırı devam ederken çevredeki vatandaşlarda o anları film seyreder gibi izledi.

        Daha sonra bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sona erdi. Kafasına darbe alan C.G. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise N.C.’yi gözaltına aldı.

        C.G.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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