Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 bebek yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, bir bebek yaralandı.
Giriş: 11.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:39
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Faruk Aksan (37) idaresindeki otomobil, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bebek ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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