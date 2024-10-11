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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 bebek yaralı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 bebek yaralı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, bir bebek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:39
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        Feci kazada 3 kişi öldü, 1 bebek yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Faruk Aksan (37) idaresindeki otomobil, Ağır Bakım Işıkları mevkisinde, Çetin Karakuş (60) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Sürücülerden Karakuş ile aynı araçta bulunan Çiğdem Karakuş (53) ve Çisem Meriç (30) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bebek ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Sürücü Aksan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        #tekirdağ çorlu
        #trafik kazası
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