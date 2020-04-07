Tekirdağ'da izolasyonlu sedye kabinleri kullanılmaya başlandı

AA

Süleymanpaşa Belediyesi, kendilerine gelen talepler doğrultusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hastaneler için özel izolasyonlu sedye kabini üretmeye başladı.

Şüpheli vakaların pandemi hastanelerine sevkinde kullanılmak üzere alüminyum profil ve şeffaf naylondan üretilen kabinler üniversite hastanesi, devlet hastanesi ve ilçelerdeki hastanelere teslim edilerek kullanılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte bütün kurumlarla iş birliği içinde çalıştıklarını söyledi.

Taşkın, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin bu süreci atlatacağını ifade ederek, "Bu özel sedyeleri koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımızın korunması ve hasta sevklerinde virüs bulaşmaması için ürettik. Daha öncede ateş ölçer kabini üretip hastanemize teslim etmiştik. İlk etapta 20 kabin hazırladık ve ihtiyaç olduğu halde üretime devam edeceğiz." dedi.

Hastane Başhekimi Aykut Demirkıran da Türkiye'nin salgın konusunda başarılı bir mücadele verdiğini belirtti.

Sağlık personelinin, bu salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için gayret ettiklerini dile getiren Demirkıran, şunları kaydetti:

"Diğer kurumlarla sürekli irtibat halindeyiz. Belediyemiz, sağ olsun her isteğimizi anında karşılıyorlar. Bugün de bu sedye koruyucuları bize hediye ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sedye koruyucularımızın amacı içeride hastamız yatarken, virüsü dışarıya salmasını engellemek. Sağlık çalışanlarının bu salgından etkilenmesini en aza indirmek için sedyelerin üstünü izole ettik. Enfekte bir hasta geldiğinde sağlık çalışanlarımızın kafasında soru işareti oluyordu. Fakat bu sedye koruyucu sayesinde kafalardaki soru işareti azalacak. Hastalara daha hızlı bir şekilde işlem yapacağız."

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ise Türkiye'nin salgınla mücadelede diğer ülkelere de örnek olduğunu vurguladı.