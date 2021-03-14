DHA

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki evinden 4 gün önce ayrılan ve bir daha haber alınamayan Hakan Kolsuz'un (34) aracı, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de terk edilmiş bulundu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir beyaz eşya fabrikasının plastikhane bölümünde çalışan Hakan Kolsuz, geçen çarşamba günü iş yerinden evine geldi. Ardından da ailesine , arkadaşlarının yanına gideceğini söyleyerek evinden ayrıldığı, geç saatte telefonla arayan ağabeyine de döneceğini söylediği bildirildi.

Hakan Kolsuz'un sabah evde olmadığını fark eden aile; önce iş yerini arayıp gelmediğini öğrendi. Ardından da polis ve jandarma ekiplerine kayıp ihbarından bulundu. Jandarma ve polis ekipleri Hakan Kolsuz otomobilini Kıyıköy'de terk edilmiş buldu. Aracın içinden boş alkol şişelerinin çıkması üzerine intihar şüphesiyle denizde arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve polis ekiplerine, karadan AFAD ekiplerinin de destek verdiği öğrenildi.