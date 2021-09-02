Tekirdağ'da

AA

Karaevli Mahallesi'ndeki fuar alanında düzenlenen yarışmaya 10 yetiştirici katıldı.

Yarışmada jüri, koçların vücut uzunluğu, hayvanın yerden yüksekliği, but genişliği ile ırk özelliklerini en iyi taşıyan ve en bakımlı koç kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Üreticiler de hayvanlarının jüri tarafından değerlendirmesini heyecanla izledi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, burada yaptığı açıklamada, yarışmayı üreticilerin her yıl heyecanla beklediğini söyledi.

Koç güzellik yarışmasının altıncısını düzenlediklerini ifade eden Toluca, şöyle konuştu:

"Birlik olarak fuarda çeşitli yarışmalarımız olacak. Yetiştiricilerimiz bugün değerli koçlarını getirip yarışmaya katıldılar, teşekkür ediyorum. Bizim için yarışmaya katılan herkes birinci. Önemli olan hayvanları güzel yetiştirip buraya katılmak. Yarışmadaki amacımız Tekirdağ'daki damızlık ırklarının sayısını artırıp daha çok yetiştirmek ve diğer bölgelere damızlık hayvan satabilmek."

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Ahmet Heyecan'ın koçu birinci, Okan Yavuz'un koçu ikinci, Nedim Yıldız'ın koçu üçüncü oldu.

"Pehlivan" ismini verdiği koçuyla birinci olan Ahmet Heyecan, hayvanına gözü gibi baktığını ve birincilik ödülünü aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Dereceye giren yetiştiricilere hediyeler verildi.