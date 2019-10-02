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Tekirdağ'da kolonları zarar gören üniversite binası boşaltıldı

DHA

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin kolonları zarar gören Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası boşaltıldı.

Binada incelemeler devam ediyor

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremi İstanbul'dan sonra en fazla hissedildiği Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında hasar meydana geldi. Yapılan incelemede binanın zemin katındaki kolonlarında patlamalar meydana geldiği tespit edilerek, bina boşaltıldı. Binan çevresine de emniyet şeritleri çekildi. Binaya öğrenci ve akademisyenlerin de girmesi yasaklandı. Yetkililer, binada inceleme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, detaylı inceleme yapılacağını söyledi.

 

 

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