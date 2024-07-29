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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da korkunç olay: Öldüren 15 ölen 18 yaşında | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da korkunç olay: Öldüren 15 ölen 18 yaşında

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 15 yaşındaki E.G., sokak ortasında 18 yaşındaki Emirhan Gözlek'i tabanca ile vurarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından E.G'yi gözaltına alırken, olayın azmettiricisi olduğu belirtilen T.D. isimli kişi ise aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:05
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        Öldüren 15 ölen 18 yaşında
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi.

        Olay, gece saatlerinde Hıdırağa Mahallesi 5'inci Sokak'ta meydana geldi.

        Cezaevinden izinli çıkan T.D. iddiaya göre, yeğeni E.G.'ye eşinin kendisini Emirhan Gözlek ile aldattığını anlattı.

        Gece saatlerinde T.D., yeğeni E. G. ile gezerken sokakta Emirhan Gözlek ile karşılaştı.

        E.G., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Gözlek'e ateş açtı. Vücuduna aldığı 2 kurşunla ağır yaralanan Gözlek, kanlar içinde yere yığıldı. T.D. ile E.G. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gözlek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        ÇOCUK YAKALANDI AZMETTİREN ARANIYOR

        Polis, T.D. ve E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, E.G.'yi saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve 41 mermi ile yakaladı. Kaçan T.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        #tekirdağ çorlu
        #cinayet
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