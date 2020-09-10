Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirleri denetlendi

AA

Kent merkezi ile ilçelerdeki alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, denetimlere katılarak vatandaşlarla sohbet etti.

Süleymanpaşa ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden Vali Yıldırım, iş yeri sahipleri ve vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada denetimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Amaçlarının ceza kesmek değil, insanları doğru yönlendirmek olduğunu vurgulayan Yıldırım, "İnsanlar bizi gördüğü zaman mesafesine dikkat ediyor, maskelerini takıyorlar ama bizden sonra bunlara uymuyorlarsa bunun hiç bir anlamı olmadığını kendilerine anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların her yerde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat etmesi gerekiyor. Kurallara uyulduğunda korkacak bir şey kalmıyor. " dedi.

Vali Yıldırım, salgınla mücadelede Tekirdağ'ın örnek il olduğunu ifade ederek, "Örnek illerde ilk 3-4'ün içerisindeyiz. Bu sırayı koruyabilmek için bu kurallara en güzel şekilde riayet etmemiz gerekiyor. Tekirdağ'da korkacağımız bir vaka sayısıyla karşı karşı değiliz. Bunu muhafaza etmemiz lazım. Kötü örnek olmamamız gerekiyor. Kurallara uyan bütün Tekirdağlılara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca evlerinden çıkmazlarsa koronadan uzak kalmış olurlar." diye konuştu.

- Çorlu

Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralları kontrol edildi.

Denetimlere katılan Kaymakam Cafer Sarılı, eksiklerini gördüğü işletmelere uyarılarda bulundu.

Sarılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde sürecin güzel idare edildiğini söyledi.

Bu konuda sürekli sahada olduklarını anlatan Sarılı, ''Salgın hastalıkta vaka sayılarındaki azalmada Tekirdağ ili Türkiye'de 2. durumda. Bu, bizlerin bir başarısı, yani Tekirdağ ili ve ilçelerinin bir başarısı. Çorlu'da neredeyse yüzde 100'e yakın kurallara uyma durumu söz konusu. Tabi bu bizlerin sürekli sahada olmamızdan da kaynaklanıyor ama, gevşemek yok, rahatlamak yok, rehavete düşmek yok. Bu noktada bunu başaracaksak hep beraber başaracağız.'' dedi.

- Çerkezköy

Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Atilla Selami Abban'ın da katıldığı denetimlerde maske takmayanlara para cezası uygulandı.

Abban, ekiplerle Çerkezköy Kapalı Pazaryeri'nde de denetimlerde bulundu.

Denetimlere Çerkezköy Belediye Başkan Vekili İbrahim Çekçi, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Engin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Tayfun Şerifoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Zenginal ve İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Öner de katıldı.

,Mesut Karaduman,Uğur Arslan