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Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik düzenlendi

Tekirdağ'da mor renge bürünen tarlada lavanta şenliği düzenlendi. Etkinlikte fotoğraf tutkunları mor renkli tarlada en güzel kareyi yakalamaya çalıştı, lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde de bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi

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  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik

    Tekirdağ'da mor renge bürünen tarlada lavanta şenliği düzenlendi. Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında halk oyunları ekibinin gösterisinin de yer aldığı etkinlikte, temsili lavanta hasadı ve fotoğraf çekimi yapıldı, yerel sanatçılar sahne aldı.
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik

    Etkinlikte fotoğraf tutkunları mor renkli tarlada en güzel kareyi yakalamaya çalıştı, lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde de bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik

    Şenliğe katılanlar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle "Heybet" ve "Kafkas" adlı atla kente gelen jandarma timiyle de fotoğraf çekildi.
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik

    İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, şenlikte yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın lavanta denilince ilk akla gelen iller arasında yer almaya başladığını söyledi.
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik

    Lavanta etkinliklerinin kentin tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Hacıoğlu, "İlimizde 1250 dekar alanda lavanta üretimi yapılıyor. Özellikle bu tarlalar içerisinde 20 tanesi donanımlı ziyarete açık. Bizim amacımız burada var olan lavanta potansiyelini önce İstanbul'a ve ardından Türkiye'ye sonrada tüm dünyaya duyurmak. Bu etkinlik kapsamında da fotoğraf yarışması da düzenleyerek şenliği ulusala taşımak istiyoruz. Herkesin bu eşsiz güzellik içinde keyifli zaman geçirmesini istiyoruz." dedi.
  • Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik

    Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik de lavanta tarlalarının fotoğrafçılar için doğal stüdyo haline geldiğini dile getirdi.

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