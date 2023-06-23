Tekirdağ'da lavanta tarlasında şenlik

Lavanta etkinliklerinin kentin tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Hacıoğlu, "İlimizde 1250 dekar alanda lavanta üretimi yapılıyor. Özellikle bu tarlalar içerisinde 20 tanesi donanımlı ziyarete açık. Bizim amacımız burada var olan lavanta potansiyelini önce İstanbul'a ve ardından Türkiye'ye sonrada tüm dünyaya duyurmak. Bu etkinlik kapsamında da fotoğraf yarışması da düzenleyerek şenliği ulusala taşımak istiyoruz. Herkesin bu eşsiz güzellik içinde keyifli zaman geçirmesini istiyoruz." dedi.