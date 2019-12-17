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Tekirdağ'da metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 1 ölü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden kişinin zehirlendiği şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı

Tekirdağ
İHA

Alınan bilgiye göre; dışarıda alkol aldığı iddia edilen 45 yaşındaki Y.Ö., akşam saat 23.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Kalp krizi neticesinde Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edilen Y.Ö., yolda hayatını kaybetti.

Hastane doktorunun yaptığı kontrol sonrası metil alkolden zehirlenme şüphesi duyması üzerine konu nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bildirildi. Hastaneye gelen Savcı Yıldız Suyun incelemelerde bulundu.

İHA'nın haberine göre; hasta yakınları Y.Ö.’nün zehirlendiğini iddia ederken, savcının talimatı üzerine cenaze adli tıp kurumuna gönderildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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