Tekirdağ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Emrah Ö'nün kullandığı 23 DS 403 plakalı yolcu minibüsü, İstanbul-Tekirdağ yolu Karaevli Kavşağı'nda Kubilay K. idaresindeki 34 CJH 102 plakalı otomobille çarpıştı.Otomobil, çarpmanın etkisiyle orta refüje savruldu.Kazada minibüsteki yolculardan Elmas Yılmaz (61) hayatını kaybetti.Yaralanan sürücüler ile minibüste bulunan 6 yolcu, 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolu bir süre trafiğe kapandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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