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        Haberler Gündem Tekirdağ'da minibüsle çarpışan hafif ticari araç sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 23:11 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:11
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        Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
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        O.M'nin kullandığı yabancı plakalı minibüs Veliköy Mahallesi'nde R.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araç sürücüsü R.Y. hayatını kaybetti, yaralanan O.M. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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