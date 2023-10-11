Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giriş: 11.10.2023 - 23:11 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:11
O.M'nin kullandığı yabancı plakalı minibüs Veliköy Mahallesi'nde R.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü R.Y. hayatını kaybetti, yaralanan O.M. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.