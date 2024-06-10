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        Haberler Gündem Güncel Tekirdağ'da motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada

        Tekirdağ Çorlu'da motosiklet otomobile çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü savrularak yaralanırken o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 09:51 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:01
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        Motosikletlinin savrulduğu feci kaza kamerada
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        Çorlu'da Tütün Sokak'ta ilerleyen E.Ş.'nin kullandığı motosiklet, Ç.D.'nin kullandığı otomobile çarptı.

        Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarptı.

        Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü E.Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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        #tekirdağ çorlu
        #Kaza
        #kaza görüntüsü
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