Tekirdağ'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 13 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
Giriş: 16.08.2023 - 20:22
Alınan bilgiye göre, Ü.C. yönetimindeki işçi servisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde A.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis minibüsünde bulunan 11 yolcu yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.