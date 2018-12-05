Edinilen bilgiye göre, Malkara’nın İbribey Mahallesi ile Süleymanpaşa’nın Generli Mahallesi yolu üzeri çakıl ocakları mevkiinde sabah saatlerinde yanarak hurdaya dönmüş bir otomobil görüldü. İHA'nın haberine göre; jandarmaya yapılan ihbar üzerine ekipler, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yangınla ilgili itfaiyeye ihbar gelmediği öğrenilirken, olayda yaralanma ya da can kaybı olup olmadığı ve aracın kime ait olduğu araştırılıyor.

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