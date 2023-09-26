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        Haberler Gündem Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Kübra Özen hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:48
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        Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Önerler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Kübra Özen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kübra Özen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Beyza Ş. ile Bora İ. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kübra Özen'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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