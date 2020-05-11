Tekirdağ'da

AA

Öğrenciler, Engelliler Haftası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kutlama yapamayınca farkındalık oluşturmak için video hazırlamaya karar verdi. Ailelerinin yardımıyla "Engelliler Haftası bizim haftamız", "Uzat elini tüm Türkiye", "Onların tutmayan elleri, görmeyen gözleri olalım" ve "Bu yıl Kovid-19'dan dolayı evde kalalım" mesajlarını içeren video hazırlayan öğrenciler, sorunlarına dikkati çekti.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl farklı etkinliklerle kutladıkları Engelliler Haftası'nı bu yıl salgın nedeniyle kutlama yapmadan geçirdiklerini söyledi. "Özel çocuklar"ın diğer insanlardan farklı olmadığını vurgulayan Güneş, "Öğrencilerimiz, her yıl kutlama yaptığımız için bu yıl da bir etkinlik bekledi. Etkinlik yerine öğrencilerimizle böyle bir video hazırladık. Kendimizce farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bizim tek istediğimiz özel çocuklara farklıymış gibi bakılmaması." dedi.

Öğrencilerin hazırladığı video sosyal medyadan ilgi gördü.