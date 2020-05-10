Tekirdağ'da park halindeki araç kundaklandı

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AA

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde park halinde bırakılan hafif ticari araç, şüpheliler tarafından üzerine yanıcı madde atılarak ateşe verildi.

Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin kimliğini belirledi.

Görüntülerde, üç kişi olduğu belirtilen şüphelilerin aracın üzerine yanıcı bir madde attıkları ve daha sonra aracın alev aldığı görülüyor.

Şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.