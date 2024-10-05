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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da platonik aşk dehşetinde zanlı adliyede: 1 ölü, biri polis 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da platonik aşk dehşetinde zanlı adliyede: 1 ölü, biri polis 4 yaralı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 33 yaşındaki Eren Uzuner, uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında vurdu. Yanında oturan bir kişiyi öldüren Uzuner, daha sonra F.Ö.'ye ateş etmeye devam etti. Olayda 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:14 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:19
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        Platonik aşk dehşeti! 1 ölü, 4 yaralı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşanan korkunç silahlı saldırıda, platonik bir aşk cinayete dönüştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği, biri polis olmak üzere 4 kişinin yaralandığı olayda saldırgan Eren Uzuner, kısa süre sonra yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 12.30 tarihinde Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Eren Uzuner, uzun süredir platonik bir aşk beslediği F.Ö.'yü çay ocağında otururken silahla hedef aldı. Saldırgan önce, yanında oturan Barkın Perçin'e silahını doğrultarak kafasına ateş etti. Ardından F.Ö.'ye yönelerek ateş etmeye devam etti. Saldırgan Eren Uzuner, olayın ardından çalıştığı iş yeri olan Evkur mağazasına giderek burada iş arkadaşları olduğu iddia edilen S.D. ve N.Ç.K.'yı da silahla yaraladı.

        KAÇIŞ VE POLİSİN YARALANMASI

        Eren Uzuner, olaydan sonra iş yerinin sevkiyat aracıyla kaçmaya çalıştı. Çevre yoluna doğru ilerleyen Eren Uzuner, burada polis tarafından durdurulmak istendi. Kaçışı sırasında polis ekipleri tarafından silahını bırakması yönünde yapılan uyarıya uydu. Ancak, zanlı silahını yere bırakırken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu bir trafik polisi ayağından vuruldu. Yaralanan polis memuru, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silahlı saldırının ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından vurulan Barkın Perçin (34) olay yerinde hayatını kaybetti. F.Ö. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan iş arkadaşları S.D. ve N.Ç.K. da Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. F.Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

        PLATONİK AŞK CİNAYETİ

        İddiaya göre, saldırgan Eren Uzuner'in, bir süredir F.Ö.'ye platonik aşık olduğu ve bu aşkın karşılıksız kalması üzerine saldırıyı planladığı ortaya öne sürülüyor. Eren Uzuner'in Tekirdağ Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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