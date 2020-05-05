Tekirdağ'da polis evden eve dolaşıp çocuklara hediye dağıttı

AA

Trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla önceden belirledikleri adresleri tek tek dolaşarak çocuklara hediyelerini ulaştırdı.

Polisler, çocuklara trafik konusunda bilgiler verip çeşitli sorular da sordu. Boya kalemi ve resim defteri gibi hediyelerini alan çocuklar sevinç yaşadı.

Trafik polisi Yusuf Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl okullara giderek çocukları trafik konusunda bilgilendirdiklerini, salgın nedeniyle bu yıl evleri ziyaret ettiklerini söyledi. Avcı, çocukların etkinlik sayesinde mutlu olduklarını da kaydetti.