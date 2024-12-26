Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Güncel haberler

Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Güncel haberler

Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu Tekirdağ'da etkili olan sağanak, bazı derelerin taşmasına neden oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 26.12.2024 - 21:23 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:23 facebook

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