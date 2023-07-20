Tekirdağ'da seyir halindeki minibüs yandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı
Alınan bilgiye göre, B.K. yönetimindeki minibüs Tekirdağ-Malkara karayolu Beşiktepe Mahallesi kavşağında seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın söndürüldüğü sırada baygınlık geçiren sürücü ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün minibüsteki arızayı tespit etmek için deneme sürüşü yaptığı belirtildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.