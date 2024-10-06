Tekirdağ'da şoförün tabancayla öldürdüğü Fatma, son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da bir ev satış mağazasında şoför olarak çalışan Eren Uzuner, önceki gün Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi üzerinde iddiaya göre, aynı mağazadaki platonik aşk beslediği Fatma Özdemir'i iş yeri yakınlarındaki çay ocağının önünde arkadaşı Bakın Perçin ile otururken gördü. Eren Uzuner, taburede oturan Özdemir ve Perçin'in yanlarına gidip, üzerinde taşıdığı tabancayla ateş etti. Özdemir ile Perçin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Uzuner, elindeki silahla geri döndüğü mağazada bu kez iş arkadaşları N.Ç.K. adlı kadın ile S.D.'yi vurup yaraladı. Eren Uzuner, daha sonra mağazaya ait sevkiyat aracına binip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Barkın Perçin'in başına isabet edenle kurşunla hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan Eren Uzuner'i yakalamak için kapsamlı operasyon başlattı. Ekipler, çevre yolunda Uzuner'in kullandığı aracı durdurup, üzerindeki tabancayı atmasını söyledi. İddiaya göre, Uzuner'in yere attığı tabancanın ateş alması sonucu, trafik polisi ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Durumu hafif olan polis memuru da hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan polis memuru ile S.D. ve N.Ç.K., tedavilerinin ardından taburcu edildi. Eren Uzuner ise dün çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Barkın Perçin de aynı gün Tekirdağ'da toprağa verildi.