Tekirdağ'da temsili asker kınası 0:00 / 0:00

AA

Çorlu Engelliler Derneğince organize edilen etkinlikte dernek binasında bir araya gelen 6 engelli, Türk bayraklı atkılar takarak şarkı ve türküler eşliğinde oynadı. Daha sonra engellilere asker kınası yakıldı.

Programda zeybek oynayan down sendromlu 21 yaşındaki Mert Ballı (21), uzun süre alkışlandı.

Engelliler ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile çiftetelli oynadı.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve eşi Hediye sarılı, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Engelliler Derneği Başkanı Canan Yurtseven ve temsili askerlik yapacak engellilerin aileleri de katıldı.

Çorlu'da 16 Mayıs pazartesi günü 105. Topçu Alayı'nda 20 engelli temsili askerlik yapacak.