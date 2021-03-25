Ticari takside 5 kilogram eroin ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Tekirdağ'da ticari takside 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir ticari takside 5 kilogram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi

Tekirdağ'da ticari takside 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Ticari takside 5 kilogram eroin ele geçirildi
0:00 / 0:00
İHA

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak çalışmalarını sürdüren polis ekipleri 34 plakalı bir ticari taksiyle ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine ilçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı.

Plakası önceden tespit edilen ve alınan izinlerin ardından araçta narkotik polis köpeğinin de kullanıldığı arama gerçekleştirildi. İHA'nın haberine göre; aramada şeffaf poşetler içerisinde toplamda 5 kilogram eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 3 bin TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri konu ile ilgili olarak S.D. adlı şüpheliyi de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İğrenç takip! SON DAKİKA: Genç kız tacizciyi böyle ifşa etti
GÜNDEMGenç kız, iğrenç takibi ifşa etti!
ÇARPTI KAÇTI | Son dakika! Babadan yürek yakan haykırış: Kızımın katili nerede?
GÜNDEMBüşra'nın katili nerede?
Mardin'de muhtarlık kavgası: 4 yaralı
GÜNDEMMardin'de muhtarlık kavgası: 4 yaralı
KAN DONDURAN OLAY... Son dakika: Cinayet sonrası kan donduran ifada: "DEMİŞTİM!"
GÜNDEMKocasını bıçaklayan Leyla: "Öldürürüm demiştim!"
DONACAĞIZ! Son dakika haber: Meteoroloji'den uyarı geldi! Türkiye kara teslim
GÜNDEMTürkiye kara teslim!
Aydın'daki operasyonda bir valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
GÜNDEMAydın'da valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi!
Son dakika... İstanbul'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı etkili oldu
GÜNDEMİstanbul'a sabah saatlerinde kar sürprizi
Ankara'da borç-alacak kavgası kanlı bitti! Silahlı saldırıda 1 kişi öldü
GÜNDEMBorç-alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde yangın paniği
GÜNDEMÇekmeköy'de gıda üretim tesisi alev aldı
Adana kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı
GÜNDEMAdana’da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı