Tekirdağ'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

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AA

Alınan bilgiye göre ilk kaza Çerkezköy yönünde ilçe çıkışında meydana geldi. Hüseyin Sançmış idaresinde 59 ABT 262 plakalı minibüs, Bünyemin Çelik yönetimindeki 59 T 2754 plakalı taksiyle daha sonra da Ozan Cengiz’in kullandığı 44 AAZ 353 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Sançmış ve minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Sançmış sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Minibüsle otomobil çarpıştı

Diğer kaza ise Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İsmail Erden idaresindeki 59 M 7131 plakalı yolcu minibüsü, Arif Karaca idaresindeki 59 AAC 834 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Karaca ile otomobilde yolcu olarak bulunan Servet Denli ve Şahin Serkan 112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine götürüldü.