Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu

Tekirdağ'da, silahlı kavga ihbarı üzerine gittikleri mahallede üzerlerine pompalı tüfekle ateş açılan bekçilerden Gökçen Koşal’ın şehit olduğu saldırıda yaralanan Fırat Doğan (30) da tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Şehit bekçi Doğan, bugün toprağa verilecek.

Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu
DHA

Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde, 14 Temmuz gecesi, silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan'a, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırıda Koşal şehit olurken, Fırat Doğan ise yaralandı. Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Doğan, dün saat 22.30 sıralarında, yaşam savaşını kaybetti.

Doğan'ın cenazesi, bugün Tekirdağ Rüstempaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

YOĞUN BAKIMDAYKEN BABA OLDU

Bu arada, bekçi Fırat Doğan yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada eşi Nesibe Doğan 27 Temmuz'da Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dostlarımıza 5 yıldızlı tedavi!
GÜNDEM Dostlarımıza 5 yıldızlı tedavi!
Hatay sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
GÜNDEM Sınırda 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son dakika: Esenyurt'ta rehine dehşeti! 3 kişiyi itfaiye kurtardı
GÜNDEM Esenyurt'ta rehine dehşeti! 3 kişiyi itfaiye kurtardı
Virajda takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
GÜNDEM Virajda takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika: Herkesin başına gelebilir! Çilingire "Kapıda kaldım" dedi! - Haberler
GÜNDEM Herkesin başına gelebilir! Çilingire "Kapıda kaldım" ...
Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı
GÜNDEM Van'da öğrenciye cinsel istismar
Minibüs sürüye daldı: 34 küçükbaş öldü, 7 kişi yaralandı
GÜNDEM Minibüs sürüye daldı: 34 küçükbaş öldü, 7 kişi ...
27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
GÜNDEM 27 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Son dakika: 4 Ekim İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgula
GÜNDEM İstanbul elektrik kesintisi duyuruları
Gaziantep'te 2.3 ton etil alkol ele geçti
GÜNDEM Gaziantep'te 2.3 ton etil alkol ele geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.