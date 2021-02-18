AA

Tekirdağ 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Tugay Eyüpoğlu, dün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'ndeki arkadaşlarının yanına gitti. İzin gününü arkadaşlarıyla geçirmek isteyen Eyüpoğlu, yanlarına gelen S.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.K., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, Eyüpoğlu'na ateş etti. S.K. kaçarken, Eyüpoğlu ihbar üzerine gelen amulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K.'yi gece yarısı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen S.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'da, uzman onbaşı Tugay Eyüpoğlu'nu tabanca ile vurarak öldüren S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüpheli S.K.'nın daha önce adam yaralama suçundan cezaevinde yattığı ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye olduğu öğrenildi.