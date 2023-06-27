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Haberler Gündem Tekirdağ'da yakıt koyarken alev alan teknedeki bir kişi yaralandı
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Yakıt koyarken alev alan teknedeki bir kişi yaralandı

Tekirdağ'da fiber teknede çıkan yangında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'da yakıt koyarken alev alan teknedeki bir kişi yaralandı
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AA

Ali D'nin, Barbaros Limanı'nda, kendisine ait tekneye yakıt koyduğu sırada, henüz belirlenemeyen nedenle deniz taşıtı alev alarak yanmaya başladı.

Yangının büyümesi üzerine Ali D, denize atladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkan ve vücudunda yanıklar oluşan tekne sahibi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Ali D'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yanan tekne kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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