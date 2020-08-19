Tekirdağ'da

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı şüphelilerin, "okul servisleri taşımacılığında yolsuzluk", "kamuyu zarara uğratma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işlendiğini tespit ederek çalışma başlattı.

Aralarında devlet memurlarının da olduğu şüpheliler 5 aylık teknik ve fiziki takibe alındı.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, jandarma ekipleri tarafından başlatılan operasyonda, aralarında 8 devlet memurunun da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, ev ve iş yerlerindeki aramanın ardından ifadelerinin alınması için jandarma komutanlığına getirildi.