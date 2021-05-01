Tekirdağ'daki camilerde mukabele geleneği devam ediyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler nedeniyle geçen yıl camilerde rahmet ve bereket ayı ramazanda mukabele geleneği devam ettirilemedi.
"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, bu yıl ülke genelinde camilerde yaşatılıyor.
Kapaklı ilçesindeki camilerde de mukabele geleneği maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyularak sürdürülüyor.
Din görevlileri camilerde ibadetini yerine getirenleri tedbirlere riayet etmeleri konusunda da uyarıyor.
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