Tekirdağ, Denizli, Gümüşhane ve Kırklareli'ndeki bazı mağaralar

Tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilanlara göre, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bahçeköy köyünde bulunan Ceneviz 1. Mağarası "tabiat varlığı, B grubu mağara", Ceneviz 2. Mağarası "tabiat varlığı, A grubu mağara", Ceneviz 3. Mağarası ise "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak tescil edildi.
Ceneviz 1. ile Ceneviz 3. mağaralarının bulunduğu alan da koruma alanı olarak belirlendi.
Bahçeköy köyündeki Saklısu Mağarası "tabiat varlığı, C grubu mağara" olarak tescil edildi, mağaranın bulunduğu yerin koruma alanı olmasına karar verildi.
Denizli'nin Serinhisar ilçesi Kızılhisar Mahallesi'nde bulunan Kızılhisar Mağarası "tabiat varlığı, C grubu mağara", Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi'ndeki Aslanini Mağarası ise "tabiat varlığı, C grubu mağara" olarak tescil edildi, mağaraların bulunduğu alan koruma altına alındı.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi Arılı köyünde bulunan Arılı Mağarası "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak tescil edildi.
Kırklareli'nin Vize ilçesi Aksicim köyündeki Alişahin Pınarı Mağarası da "tabiat varlığı, B grubu mağara" olarak belirlendi, mağaranın bulunduğu alanın koruma alanı olmasına karar verildi.
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