Tekirdağ deprem bölgesi mi, fay hattı nereden geçiyor? İşte Tekirdağ depreme dayanıklı ilçeler

09 AĞUSTOS 1912 MÜREFTE-ŞARKÖY DEPREMİ

Güneydoğu Trakya'da, Şarköy-Mürefte arasında Ms=7.4 büyüklüğünde oldukça büyük yıkıcı bir deprem olmuştur. Depremde 310 köy ve kasaba ile 272 yerleşim alanı ağır derecede hasar görmüştür. Deprem, toplam 83.633 kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara'da meydana gelecek asıl büyük depremin Tekirdağ’da olacağını, en riskli bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy olduğunu belirtti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’nde büyük depremin Tekirdağ’da olacağını söyledi. Ercan, "Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ’da olacak. Marmara Ereğlisi’nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır. İstanbul’da beklenen depremde açığa çıkacak güç 4,3 atom bombası gücünde olacak ama Marmara Ereğlisi’nde olacak olan depremde açığa çıkacak güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır” dedi.

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçe Belediyesi’nin düzenlediği, "Deprem her an kapımızda" konulu panele katılan Prof. Dr. Ercan, Türkiye’nin deprem açısından en güvenli illerinin Kırklareli ile Edirne ve Tekirdağ’ın kuzey bölgeleri olduğunu söyledi. Trakya’da deprem açısından en güvensiz ve imara açılmaması gereken bölgelerin Ergene çukuru, Marmara Ereğlisi, Mürefte ve Şarköy kıyıları olduğunu belirten Ercan, buraların yapılaşmaya açılmaması gerektiğini ancak buna engel olunamadığını ifade etti.