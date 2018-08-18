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"9 günlük bayram tatilinde Tekirdağ'ın, Sultanköy'den başlayarak Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Şarköy sahilleri ve Uçmakdere'nin tarihi evleriyle, eşsiz doğasına tatilcileri bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden turistleri ve özellikle İstanbullu tatilcileri bekliyoruz. Şehir olarak hazırlıklarımız tamam, tatil için Tekirdağ'ı tercih edenler çok keyifli zaman geçirecek. Yapılan yatırımlarla denizlerimiz daha temiz, Bu yatırımların sonucu olarak 2 olan mavi bayraklı plaj sayımızı artırdık."