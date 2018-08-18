Tekirdağ, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla tatilcileri bekliyor
18.08.2018 - 14:34 | Güncelleme: AA
"Marmara'nın incisi" Tekirdağ, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla bayram tatilinde de yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamak istiyor
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"Marmara'nın incisi" Tekirdağ, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla bayram tatilinde de yerli ve yabancı konuklarını bekliyor.
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AA'nın haberine göre doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, tatilcilerin gözde mekanı olmaya devam ediyor.
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Bayram tatili dolayısıyla iç turizmde yaşanacak hareketliliğin Tekirdağ'ı da olumlu etkilemesi beklenirken, turizmciler, tatilcilerin özellikle mavi bayraklı Şarköy, Altınova ve Mürefte plajlarında huzurlu zaman geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.
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Bölgenin doğal güzelliklerini uzak diyarlardan görmek isteyenler için de deniz yolu, demiryolu, havayolu seçenekleri bulunan Tekirdağ, güzelliklerini konuklarına sunmak için hazır.
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatilinde Tekirdağ'ın tatil için tercih edilecek şehirler arasında yer aldığını söyledi.
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Albayrak, özellikle yaz aylarında hafta sonları İstanbul'un büyük kesimini misafir ettiklerini, kentin hem Marmara hem de Karadeniz'e komşu olduğunu ifade ederek, "Tekirdağ, büyükşehir olmasıyla beraber turizm sektörüne yatırımlar artırıldı."
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"Özellikle 2 olan mavi bayraklı plaj sayısı, 6'ya çıktı. Seneye bunları 10'a çıkartmayı hedefliyoruz. Büyük bir altyapı hamlesi yaparak Tekirdağ ve ilçelerde çevreye zarar verecek hiçbir atık bırakılmamıştır. Denize verilen atık sular artık biyolojik arıtmalardan geçerek temiz su haline geliyor. Denizlerimiz çok temiz" dedi.
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Ganos Dağı'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap edecek Tekirdağ'ın tatilcileri beklediğini aktaran Albayrak, plajların bayram için hazır olduğunu dile getirdi.
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Albayrak, kenttin doğal güzelliklerinin yanı sıra, burada ekstrem sporların da yapılabilme imkanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
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"9 günlük bayram tatilinde Tekirdağ'ın, Sultanköy'den başlayarak Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa, Şarköy sahilleri ve Uçmakdere'nin tarihi evleriyle, eşsiz doğasına tatilcileri bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinden turistleri ve özellikle İstanbullu tatilcileri bekliyoruz. Şehir olarak hazırlıklarımız tamam, tatil için Tekirdağ'ı tercih edenler çok keyifli zaman geçirecek. Yapılan yatırımlarla denizlerimiz daha temiz, Bu yatırımların sonucu olarak 2 olan mavi bayraklı plaj sayımızı artırdık."
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Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi de uzun bayram tatiliyle turizm sektöründe hareketlilik yaşanacağını söyledi.
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Çebi, özelikle yakın illerden çok sayıda tatilcinin Tekirdağ'ı tercih edeceğini ifade ederek, "Tatil hem iç turizmde ciddi bir hareket sağlayacak hem de yurt dışı organizasyonlar açısından etkili olacak. Tekirdağ da bu tatil sürecinde misafirlerini bekliyor. Talepler gelmeye başladı. Turizm işletmelerimizde bu taleplerden memnun. Özellikle doğa turizmine yoğun talep yaşanmaya başlandı." diye konuştu.
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