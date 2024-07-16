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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ haberleri: Servis şoförünü şoke eden görüntü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Servis şoförünü şoke eden görüntü! Minibüsün bagajından genç bir kadın çıktı!

        Tekirdağ Çorlu'da park halindeki bir servis minibüsünün bagajına girip yatan kadın, sinyalleri yanan minibüsü kontrol etmeye gelen servis şoförü tarafından fark edildi. Minibüs şoförü Celal Yalman yaşadığı şoku anlattı...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:06
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        Minibüsün bagajından genç bir kadın çıktı!
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak üzerindeki açık otoparka park edilen bir minibüsün sinyallerinin yandığı fark edildi.

        MİNİBÜS ŞOFÖRÜ 112'Yİ ARAYIP BİLDİRDİ

        İHA'da yer alan habere göre minibüsün çevresini kontrol etmeye gelen Celal Yalman, bagaj kapağını açtığında genç bir kadının yattığını fark etti. Yalman, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

        SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarısı sonrası bagajdan inen B.T. isimli kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Alkollü olabileceği iddia edilen genç kadın, kontrollerinin ardından bölgeden ayrıldı.

        "BAGAJI AÇTIM İÇİNDE YATIYORDU"

        Olayla ilgili konuşan minibüs şoförü Celal Yalman, “Açık otoparka minibüsü park etmiştim ve sonra biri sinyalleri yanıyor diye bağırdı. Koşup minibüsün yanına geldim ve içerisiyle çevresini kontrol ettim. Arka bagaj kapağını açtığımda ve bir kişinin yattığını görünce ekiplere haber verdik” diye konuştu.

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        #Tekirdağ
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