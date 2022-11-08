Yol çalışmasında caddeye dökülen kimyasal madde, alev alev yandı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar, yol yapım çalışmasında zemine atılan kimyasal maddeyi tutuşturdu. Yol alevler içinde kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi'nde yol yapım çalışması sırasında zemine kimyasal madde atıldı. Bu sırada tadilat yapan bir esnafın çalıştırdığı spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar, kimyasal maddeyi tutuşturdu. Bir anda caddeyi alevler kapladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2022-11-08 15:08:26
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