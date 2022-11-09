Köpekten kaçan Efekan'a otomobilin çarpması kamerada

Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Efekan Demir (11), yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, cumartesi günü ÇerkezköyÇorlu yolunun Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Efekan Demir ile 2 arkadaşını, köpek kovalamaya başladı. Köpekten kaçan çocuklardan Demir, aniden yola fırlayınca otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Demir, yaralandı. Köpeğin çocukları kovaladığı ve Demir'e otomobilin çarptığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in vücudunda kırıklar oluştuğunu belirlendi. Efekan Demir'in tedavisi sürerken, kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-11-09 10:17:13
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