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Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Efekan´ın babası: Önlem alınsın

DHA

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Efekan´ın babası: Önlem alınsın


Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Efekan Demir´in (11), sağlık durumu iyiye gidiyor. Mehmet Demir, oğlunun yoğun bakım servisinden çıktığını belirterek, "Devlet yetkililerinden bu sokak köpeklerine önlem almasını istiyorum. Haddinden fazla sokakta köpek var. En azından belediye veya hayvansever dernekleri buna bir el atsalar çok iyi olur. Çünkü bir sürü çocuk geziyor, dolaşıyor en azından onların canları yanmasın" dedi.
Olay, cumartesi günü ÇerkezköyÇorlu kara yolunun Kızılpınar mevkisinde meydana geldi. Kaldırımda yürürken köpeklerin saldırdığı 3 çocuktan Efekan Demir, aniden yola fırlayınca otomobil çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenen Demir yaralandı. Çağırılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in vücudunda kırıklar oluştuğu belirlendi. Efekan Demir, buradan da Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Köpeğin çocukları kovaladığı ve Demir'e otomobilin çarptığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'KAFATASI VE YÜZÜNDE KIRIKLAR OLUŞTU'
Efekan Demir'in babası Mehmet Demir, tedavisi süren oğlunun durumunun iyiye gittiğini söyledi. Demir, "O çarpma esnasında savrulmasıyla ciğerleri, kafatası ve yüz kemiklerinde kırıklar oluşuyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nin yaptığı müdahaleden sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi çocuk yoğun bakımına kaldırdılar. Şükür öyle tehlikeli bir durumu kalmadı. Şu an çocuk yoğun bakımdan çıktı, müşahede altında gözlerini açtı, konuşmaya başladı. Kendi halinde kalkmaya da başladı, ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Şu an herhangi bir sıkıntı gözükmüyor" dedi.
'BELEDİYELER VE HAYVANSEVERLER BU İŞE EL ATMALI'
Sokak köpeklerine önlem alınmasını isteyen Mehmet Demir, "Devlet yetkililerinden bu sokak köpeklerine önlem alınmasını istiyorum. Haddinden fazla sokakta köpek var. En azından bunlara karşı belediye veya bu hayvansever dernekleri olmak üzere buna bir el atsalar çok iyi olur. Çünkü bir sürü çocuk geziyor, dolaşıyor en azından onların canları yanmasın, onlar hayatta kalsın. Çünkü benim çocuğum şu anda okulundan da kaldı, okula da gidemiyor. Ben işime gidemiyorum. İşte mağdur bir duruma düşürdü bizi, karşı taraf da aynı şekilde mağdur duruma düştü. Ama şükürler olsun ki çocukta şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yoğun bakımdan çıktı, müşahede altında, bu hafta sonu da normal odaya geçiş yapacak" diye konuştu.
Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi çocuk yoğun bakım uzmanı Ahmet Yöndem, Efekan Demir'in tedavisinin titizlikle yapıldığını belirterek, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Gerekli tedavisine başladık, şu anda bilincinde iyileşme mevcut. En kısa sürede tamamen iyileşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-11-10 15:39:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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