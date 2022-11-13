Kiraladığı villada sera kurup Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

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Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın 2 katlı villaya düzenlediği operasyonda, gizli girilen bölümlerde oluşturulan seralarda 1300 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili villayı 2 ay önce kiralayan K.B. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmayla Çeşmeli Mahallesi'nde bir villada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Sabaha karşı villaya baskın düzenleyen ekipler, detaylı arama yaptı. Aramada, villanın 2'nci katındaki mutfak bölümünden girilen gizli odalar tespit edildi. Odaları kontrol eden ekipler, kurulan seralarda 1300 kök Hint keneviri buldu. Olayla ilgili villayı 2 ay önce kiraladığı belirlenen K.B. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-11-13 10:57:00



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