Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100'üncü yılında Marmara Denizi üzerinde paramotor gösterisi



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamalarında paramotor paraşütler, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resmi ile Marmara Denizi üzerinde gösteri düzenledi.

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu, 100'üncü yılda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Valilik önündeki kutlamalara Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Hükümet Caddesi´nde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından ise paramotor paraşütler, Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleri ile Marmara Denizi üzerinde gösteri yaptı. Gösteri ilgiyle izlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "'Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyet'imizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutluyor olmanın gurur ve mutluluğuyla manevi huzurunuzdayız. Kurtuluş bayramımız kutlu olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-11-13 16:32:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.