Tekirdağ'ın 110 yıl önceki hali 3D teknolojisi ile minyatür oldu



Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi bünyesindeki robotik kodlama atölyesince kentin 110 yıl önceki hali, 3D teknolojisi ile minyatür haline getirilip, sergilenmeye başladı.

Tekirdağ'ın 110 yıl önceki hali, Süleymanpaşa Belediyesi robotik kodlama atölyesince 3D teknolojisi ile minyatür haline getirilip, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sergi salonunda görücüye çıktı. Minyatür, 5 metreye 2 metre ölçülerinde toplam 4 parçanın bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. 2 yıl süren 3D Tekirdağ minyatürü, ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekti.

3D TEKNOLOJİSİ İLE YAPILMIŞ EN BÜYÜK ŞEHİR MİNYATÜRÜ

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, "2 seneden beri üzerinde çalıştığımız bir proje. Tekirdağ'ın kurtuluşunun 100'üncü yılında da vatandaşlarımıza sunma fırsatını bulduk. Bizim robotik kodlama atölyemiz de 2019 senesinden itibaren minyatür çalışmalarına başladık. Minyatür üzerine çalışan tek belediyeyiz. Bu eser, 3D teknolojisi ile yapılmış bir şehrin en büyük minyatürü. Robotik kodlama atölyemizdeki hocalarımızın, öğrenci kardeşlerimizin yapmış olduğu güzel bir ürün. Bu üründeki amaçlarımızdan bir tanesi de özellikle kent hafızasını yeniden canlandırmak istiyoruz" dedi.

DEPREMDE KAYBOLAN YAPILAR DA MİNYATÜRDE

Tekirdağ Mürefte'de 1912 yılında meydana gelen büyük depreminde birçok yapının yok olduğunu söyleyen Çınar, "Hem o hafızayı canlandırıp hem o kaybolan eserleri yeniden vatandaşlarımıza sunmak istedik. Hem de vatandaşlarımızın sadece kitaplardan ibaret gördükleri eski Tekirdağ fotoğrafları ile internetten parça parça bulunan fotoğrafları, topyekun ve panoramik olarak göstermek istedik. Güzel de bir proje oldu. Projemiz vatandaşlarımıza açık bir şekilde sunuluyor. İnşallah önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da sunmayı planlıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-11-14 15:18:19



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