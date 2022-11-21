Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın 2 ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda; 3 kilogram eroin, 5 kilo 250 gram skunk, 544 gram metamfetamin, 56 sentetik ecza, bir miktar kokain, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 825 TL ile bir miktar döviz ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-11-21 11:30:32



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