Tekirdağ'da lodos; balıkçılar avlanamadı, gemiler demirlendi

Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da lodos etkili olurken, avlanmak isteyen balıkçılar, limana dönerek teknelerini bağladı; yük gemileri ise açıkta demirlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından bugün Tekirdağ'da lodos etkisini artırdı. Ava çıkan balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle limana dönerek teknelerini bağladı. Uluslararası deniz ticareti yapılan birçok büyük yük gemisi, Tekirdağ açıklarına demirlenirken, lodosun dinmesi beklenmeye başlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN
2022-11-21 12:02:35
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