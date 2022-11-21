Tekirdağ'da lodos; balıkçılar avlanamadı, gemiler demirlendi (2)

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SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Tekirdağ´da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yaklaşık 15 dakika etkili olan yağmurda bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri önemli merkezlerde önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Abdullah YALÇIN

2022-11-21 21:25:43



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